В Украине 37,5 тысяч человек полностью вакцинированы против коронавируса

В Украине уже 957 346 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2, а 37 526 человек получили обе дозы вакцины.

Источник: данные МОЗ, сайта health-security.rnbo.gov.ua и Telegram Коронавирус в регионах

Детали: 18 мая первой дозой вакцины привили 9 016 жителей Украины, второй дозой – 10 072 человек.

По данным Минздрава, во вторник вакциной CoviShield привито 480 человек, вакциной CoronaVac – 6 070 человек, вакциной Comirnaty – 5 412 человек, вакциной AstraZeneca – 7 126 человек.

Согласно данным СНБО, в Киеве еще ни одного человека не привили повторно препаратом AstraZeneca, 2 897 человек привили повторно вакциной Sinovac Biotech, 1 345 человек получили второй укол вакциной от Pfizer-BioNTech.