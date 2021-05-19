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Блінкен заявив главі МЗС Німеччини, що США протидіятимуть "Північному потоку-2"

Середа, 19 травня 2021, 09:53

Сполучені Штати мають намір протистояти спробам Москви підірвати колективну безпеку трансатлантичної спільноти, зокрема, за допомогою проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, повідомляє "Європейська правда".

"Секретар Блінкен підкреслив прагнення США працювати з членами Альянсу та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі наголосив на протидії США трубопроводу "Північний потік-2", - йдеться у заяві Держдепу.

Блінкен та Маас також обговорили важливість трансатлантичного співробітництва для вирішення викликів, поставлених Китаєм та Росією, зусиль для сприяння деескалації напруженості на Близькому Сході та забезпечення упорядкованого військового виведення з Афганістану.

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдепартамент США у звіті до Конгресу включить клопотання про відмову від санкцій, спрямованих проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG і її глави Маттіаса Варніга.

Водночас, Держдеп запропонує запровадити санкції проти 4 кораблів, задіяних в будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", і чотирьох пов'язаних з ними компаній.

Будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої лінії.

Трубопровід протягом багатьох років є одним із головних каменів спотикання у німецько-американських відносинах.

Теми: СШАНімеччинаПівнічний потік-2


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