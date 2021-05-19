Блинкен заявил главе МИД Германии, что США будут противодейстовать "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает "Европейская правда".

"Секретарь Блинкен подчеркнул стремление США работать с членами Альянса и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействия США трубопроводу "Северный поток-2 ", - говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен и Маас также обсудили важность трансатлантического сотрудничества для решения вызовов, поставленных Китаем и Россией, усилия для содействия деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и обеспечения упорядоченного военного вывода из Афганистана.

Ранее сообщалось, что Госдеп включит в отчет для Конгресса ходатайство об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

В том же отчете Госдепартамент США предложит ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток-2", и четырех связанных с ними компаний.