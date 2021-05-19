Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У столиці виявили тіло жорстоко вбитого чоловіка

Середа, 19 травня 2021, 11:26
У столиці виявили тіло жорстоко вбитого чоловіка

У Дніпровському районі столиці виявили тіло чоловіка, якому нанесли 18 ножових поранень та численні забої, поліція шукає причетних до вбивства.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Подія трапилась о 7 ранку. Тоді до поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя.

На місці поліція встановила, що тіло чоловіка має ознаки насильницької смерті. Під час огляду загиблого судово-медичний експерт виявив на ньому близько 18-ти ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті 27-річного місцевого мешканця.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також кінологи зі службовими собаками. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: криміналполіціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: