У столиці виявили тіло жорстоко вбитого чоловіка

У Дніпровському районі столиці виявили тіло чоловіка, якому нанесли 18 ножових поранень та численні забої, поліція шукає причетних до вбивства.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Подія трапилась о 7 ранку. Тоді до поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя.

На місці поліція встановила, що тіло чоловіка має ознаки насильницької смерті. Під час огляду загиблого судово-медичний експерт виявив на ньому близько 18-ти ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті 27-річного місцевого мешканця.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також кінологи зі службовими собаками. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".