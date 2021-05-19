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В столице обнаружили тело жестоко убитого мужчины

Среда, 19 мая 2021, 11:26

В Днепровском районе столицы обнаружили тело мужчины, которому нанесли 18 ножевых раненийй и многочисленные ушибы, полиция ищет причастных к убийству.

Источник: полиция Киева

Детали: Событие произошло в 7 утра. Тогда в полицию позвонил местный житель и сообщил, что на улице Новаторов обнаружил тело мужчины без признаков жизни.

На месте полиция установила, что тело мужчины имеет признаки насильственной смерти. При осмотре погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил на нем около 18-ти ножевых ранений и многочисленные ушибы. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина смерти 27-летнего местного жителя.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, а также кинологи со служебными собаками. По данному факту начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Украинская правда
Темы: криминалполицияКиев


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