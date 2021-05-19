Ексдиректор "Муніципальної охорони" Києва поклав до кишені пів мільйона - підозра

Правоохоронці повідомили екскерівнику столичного комунального підприємства "Муніципальна охорона" про підозру за фактом привласнення бюджетних коштів.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, КП "Муніципальна охорона" закупило послуги з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронників на 300 слухачів.

Однак підозрюваний, який перебував на посаді директора КП "Муніципальна охорона", з метою заволодіння бюджетними коштами підписав та затвердив акти здачі – прийняття наданих послуг, достеменно знаючи про те, що навчання та підвищення кваліфікації охоронників, фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано.

Як наслідок від замовника в особі КП "Муніципальна охорона" на рахунок приватного товариства було перераховано понад 580 тис. гривень за ненаданні послуги, що підтверджується висновком експертизи.

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної на теперішній час посади заступника директора одного із транспортних комунальних підприємств столиці та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.