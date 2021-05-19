Экс-директор "Муниципальной охраны" Киева присвоил полмиллиона - подозрение

Правоохранители сообщили экс-начальнику столичного коммунального предприятия "Муниципальная охрана" о подозрении по факту присвоения бюджетных средств.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, КП "Муниципальная охрана" закупило услуги по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей.

Однако подозреваемый, который занимал должность директора КП "Муниципальная охрана", с целью завладения бюджетными средствами подписал и утвердил акты сдачи - приемки оказанных услуг, точно зная о том, что обучение и повышение квалификации охранников, фактически не происходило, то есть условия договора с стороны исполнителя выолнены не были.

В результате от заказчика в лице КП "Муниципальная охрана" на счет частного общества было перечислено более 580 тыс. гривен при непредставлении услуги, что подтверждается заключением экспертизы.

Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой в настоящее время должности заместителя директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам преступления.