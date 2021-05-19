Україну до кінця доби накриють грози

У середу майже всю територію України накриють грози.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 19 травня в Україні, крім західних областей, грози".



Деталі: У Києві та області у найближчі 3 години очікуються грози з утриманням до кінця доби.

Що передувало: Синоптики попереджали, що 19 травня на заході, півдні та сході України очікується сильний вітер.