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Украину до конца суток накроют грозы

Среда, 19 мая 2021, 12:14
Украину до конца суток накроют грозы

В среду почти всю территорию Украины накроют грозы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа и до конца суток 19 мая в Украине, кроме западных областей, грозы".

Детали: В Киеве и области в ближайшие 3 часа и до конца суток ожидаются грозы.

Что предшествовало: Синоптики предупреждали, что 19 мая на западе, юге и востоке Украины ожидается сильный ветер.

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Темы: погода
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