Украину до конца суток накроют грозы
Среда, 19 мая 2021, 12:14
В среду почти всю территорию Украины накроют грозы.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа и до конца суток 19 мая в Украине, кроме западных областей, грозы".
Детали: В Киеве и области в ближайшие 3 часа и до конца суток ожидаются грозы.
Что предшествовало: Синоптики предупреждали, что 19 мая на западе, юге и востоке Украины ожидается сильный ветер.