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ЄС закликав владу Білорусі припинити переслідування журналістів порталу TUT.by

Середа, 19 травня 2021, 12:29

Європейський Союз закликав білоруську владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів видання TUT.by, а також інших співробітників ЗМІ разом з усіма політичними в’язнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Нещодавні дії проти інших незалежних ЗМІ та журналістів, зокрема затримання репортера Deutsche Welle Олександра Буракова, журналіста інтернет-порталу новин "Могильовська область" Володимира Лапцевича, фотожурналіста-фрілансера Тетяни Капітонової та журналістки TUT.by Любові Касперович, затриманої під час висвітлення судового розгляду, свідчать про повне ігнорування владою Білорусі свободи слова. Ці дії білоруської влади суперечать основним міжнародним зобов'язанням, які Білорусь взяла на себе, зокрема в рамках ООН та ОБСЄ", - йдеться у заяві.

У Брюсселі зазначили, що в рамках "безперервних репресій та залякування режимом" влада Білорусі в понеділок націлилася на найбільше незалежне ЗМІ Tut.by. Затримано щонайменше 15 працівників, його домен заблоковано, в офісах та квартирах співробітників проведено обшук, а проти керівництва порушено кримінальну справу.

"Переслідування журналістів повинні припинитися, а всіх затриманих - негайно звільнити разом із усіма політичними в’язнями. ЄС також закликає припинити насильство та репресії проти мирних протестувальників та різних верств суспільства, включаючи правозахисників або представників меншин, а також членів політичної опозиції", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів у Білорусі, заблокований, а до редакторів прийшли з обшуками. 

В міністерстві інформації заявили, що сайт заблоковано на підставі повідомлення Генеральної прокуратури за розміщення "забороненої інформації". Сайт недоступний також з території інших країн. Водночас у нього з’явилося дзеркало.

Згодом повідомили, що проти посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушили кримінальну справу нібито за ухилення від сплати податків. 

Як відомо, Євросоюз готує четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка у зв’язку з порушеннями прав людини у Білорусі, його ймовірно розглянуть на червневій зустрічі Ради ЄС.

Теми: БілорусьЗМІЄС


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