ЕС призвал власти Беларуси прекратить преследование журналистов портала TUT.by

Европейский Союз призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных журналистов издания TUT.by, а также других сотрудников СМИ вместе со всеми политическими заключенными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"Последние действия против других независимых СМИ и журналистов, в том числе задержание репортера Deutsche Welle Александра Буракова, журналиста интернет-портала новостей "Могилевская область" Владимира Лапцевича, фотожурналиста-фрилансера Татьяны Капитоновой и журналистки TUT.by Любови Касперович, задержанной при освещении судебного разбирательства, свидетельствуют о полном игнорировании властями Беларуси свободы слова. Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, которые Беларусь взяла на себя, в частности в рамках ООН и ОБСЕ", - говорится в заявлении.

В Брюсселе отметили, что в рамках "непрерывных репрессий и запугивания режимом" власти Беларуси в понедельник нацелились на крупнейшее независимое СМИ Tut.by. Задержаны не менее 15 работников, его домен заблокирован, в офисах и квартирах сотрудников проведен обыск, а против руководства возбуждено уголовное дело.

"Преследования журналистов должны прекратиться, а всех задержанных следует немедленно освободить вместе со всеми политическими заключенными. ЕС также призывает прекратить насилие и репрессии против мирных протестующих и различных слоев общества, включая правозащитников или представителей меньшинств, а также членов политической оппозиции", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 мая стало известно, что портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов в Беларуси, заблокирован, а к редакторам пришли с обысками.

В министерстве информации заявили, что сайт заблокирован на основании уведомления Генеральной прокуратуры за размещение "запрещенной информации". Сайт недоступен также с территории других стран. В то же время у него появилось зеркало.

Впоследствии сообщили, что против должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудили уголовное дело якобы за уклонение от уплаты налогов.

Как известно, Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в Беларуси, его вероятно рассмотрят на июньской встрече Совета ЕС.