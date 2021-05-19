Київ готує свої пляжі до купального сезону 

Столичні комунальні підприємства активно готують муніципальні пляжі до купального сезону.

Джерело: начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний на засіданні Колегії Київської міської держадміністрації, КМДА

Деталі: Сезон купання стартує лише тоді, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

КП "Плесо" вже розконсервували пляжний реманент, здійснили всі екологічні, санітарні та протиепідемічні заходи. Постійно контролюється якість питної води, води поверхневих водоймищ та піску.

На пляжах уже встановили питні фонтанчики, душі й туалети, тапчани, кабінки для переодягання, урни для сміття, а також рятувальні вишки, заявляє КМДА.

Очікується, що на 25 пляжах цього літа працюватимуть рятувальники, а ще пункти надання першої невідкладної допомоги з усіма необхідними медикаментами.

На пляжах забезпечать щоденне прибирання та регулярне оновлення піску, обіцяє влада.

Возний наголосив, що лабораторні дослідження води для купання проведуть, коли температура у водоймах перевищить 18 градусів. За їх результатами пляжі повинні отримати відповідні паспорти готовності.

Возний повідомив, що 9 муніципальних пляжів цього року претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор".

Пряма мова: "Міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор" пляжі Києва отримують із 2017 року. Цього року столиця подала дев’ять пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор".

Це пляжі: "Дитячий", "Золотий", "Пуща-Водиця", "Веселка", "Венеція", "Молодіжний", "Троєщина", "Чорторий" та "Галерний". Наразі очікується офіційне рішення міжнародного журі".