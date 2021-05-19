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Киев готовит свои пляжи к купальному сезону

Среда, 19 мая 2021, 12:37
Киев готовит свои пляжи к купальному сезону

Столичные коммунальные предприятия активно готовят муниципальные пляжи к купальному сезону.

Источник: начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный на заседании Коллегии Киевской городской госадминистрации, КГГА

Детали: Сезон купания стартует только тогда, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта.

КП "Плесо" уже расконсервировали пляжный инвентарь, осуществили все экологические, санитарные и противоэпидемические мероприятия. Постоянно контролируется качество питьевой воды, воды поверхностных водоемов и песка.

На пляжах уже установили питьевые фонтанчики, души и туалеты, топчаны, кабинки для переодевания, урны для мусора, а также спасательные вышки, заявляет КГГА.

Ожидается, что на 25 пляжах этим летом будут работать спасатели, а еще пункты оказания первой неотложной помощи со всеми необходимыми медикаментами.

На пляжах обеспечат ежедневную уборку и регулярное обновление песка, обещают власти.

Возный отметил, что лабораторные исследования воды для купания проведут, когда температура в водоемах превысит 18 градусов. По их результатам пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Возный сообщил, что 9 муниципальных пляжей в этом году претендуют на получение международной экологической награды "Голубой флаг".

Прямая речь: "Международную экологическую награду "Голубой флаг" пляжи Киева получают с 2017 года. В этом году столица подала девять пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг".

Это пляжи: "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Троещина", "Водоворот" и "Галерный". Сейчас ожидается официальное решение международного жюри".

Темы: Киевэкология
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