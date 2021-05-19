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Погода на День вишиванки: з невеликими дощами

Середа, 19 травня 2021, 12:49

Найближчої доби територія України залишиться в прохолодній повітряній масі, в полі зниженого атмосферного тиску в більшості областей пройдуть невеликі дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптикиня Наталка Діденко

Деталі: У четвер температура вночі буде 8-13°, вдень 14-19°, на південному сході до 22°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

У Києві 20 травня вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

У п'ятницю в Україні без істотних опадів, лише в центральних областях, вночі і в Карпатському регіоні невеликий дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 6-13°; днем 14-19°, на півдні та сході країни 20-25°.

У столиці 21 травня істотних опадів не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 16-18°.

Пряма мова Діденко: "День вишиванки (20 травня) в Україні буде красивим не лише людьми у красивих орнаментах та квітах, не лише навколишнім бузком та каштанами, а й красивою погодою.

Краса для кожного - поняття відносне, але хто заперечуватиме проти травневого дощу з діамантами на листочках, проти насиченої грози (але тут обережно!), яка свідчить, що літні процеси вже домінують, проти сонця, проти комфортної температури повітря. Яка справді красива - не пече і не морозить.

Найвеселішою буде субота - без дощів та з потеплінням".

Додатково: Вранці 19 травня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 15-19 °, в Дніпрі поблизу Києва - 16 °.

Теми: погода


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