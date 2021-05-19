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Погода на День вышиванки: с небольшими дождями

Среда, 19 мая 2021, 12:49
Погода на День вышиванки: с небольшими дождями

В ближайшие сутки территория Украины останется в прохладной воздушной массе, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей пройдут небольшие дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко

Детали: В четверг температура ночью будет 8-13°, днем 14-19°, на юго-востоке до 22°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В Киеве 20 мая ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

В пятницу в Украине без существенных осадков, лишь в центральных областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-13°; днём 14-19°, на юге и востоке страны 20-25°.

В столице 21 мая существенных осадков не будет. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

Прямая речь Диденко: "День вышиванки (20 мая) в Украине будет красивым не только людьми в красивых орнаментах и цветах, не только сиренью и каштанами, но и красивой погодой.

Красота для каждого - понятие относительное, но кто будет возражать против майского дождя с бриллиантами на листочках, против насыщенной грозы (но здесь осторожно!), которая гласит, что летние процессы уже доминируют, против солнца, против комфортной температуры воздуха. Которая действительно красивая - не обжигает и не морозит.

Самой веселой будет суббота - без дождей и с потеплением".

Дополнительно: Утром 19 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 15-19°, в Днепре вблизи Киева - 16°.

Темы: погода
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