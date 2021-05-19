У поліції Києва з’явився новий підрозділ: вже обрали керівницю
Середа, 19 травня 2021, 13:21
У Головному управлінні Національної поліції у Києві розпочали формування нового підрозділу, яким керуватиме капітан поліції Ольга Юськевич.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Очолила підрозділ Юськевич за результатами відкритого конкурсу.
Головна інспекція буде займатись питаннями ефективності діяльності працівників поліції, дотримання службової дисципліни та оптимізацією управлінських процесів у підрозділах поліції.
Очільниця підрозділу наразі займається його формуванням.
Зазначається, що одне із завдань роботи інспекції – попередження надзвичайних ситуації серед правоохоронців.