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У поліції Києва з’явився новий підрозділ: вже обрали керівницю

Середа, 19 травня 2021, 13:21
У поліції Києва з’явився новий підрозділ: вже обрали керівницю
Фото: Національна поліція

У Головному управлінні Національної поліції у Києві розпочали формування нового підрозділу, яким керуватиме капітан поліції Ольга Юськевич.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Очолила підрозділ Юськевич за результатами відкритого конкурсу. 

Головна інспекція буде займатись питаннями ефективності діяльності працівників поліції, дотримання службової дисципліни та оптимізацією управлінських процесів у підрозділах поліції.

Очільниця підрозділу наразі займається його формуванням.

Зазначається, що одне із завдань роботи інспекції – попередження надзвичайних ситуації серед правоохоронців.

"Українська правда" у Threads

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