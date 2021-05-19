В полиции Киева появилось новое подразделение: уже выбрали руководителя
Среда, 19 мая 2021, 13:21
В Главном управлении Национальной полиции в Киеве начали формирование нового подразделения, которым будет руковидить капитан полиции Ольга Юскевич.
Источник: поліція Києва
Детали: Возглавила подразделение Юськевич по результатам открытого конкурса.
Главная инспекция будет заниматься вопросами эффективности деятельности сотрудников полиции, соблюдения служебной дисциплины и оптимизацией управленческих процессов в подразделениях полиции.
Руководительница подразделения сейчас занимается его формированием.
Отмечается, что одна из задач работы инспекции - предупреждение чрезвычайных ситуаций среди правоохранителей.