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В полиции Киева появилось новое подразделение, которое возглавила женщина

Среда, 19 мая 2021, 13:21

В Главном управлении Национальной полиции в Киеве начали формирование нового подразделения, которым будет руковидить капитан полиции Ольга Юскевич.

Источник: поліція Києва

Детали: Возглавила подразделение Юськевич по результатам открытого конкурса. 

Главная инспекция будет заниматься вопросами эффективности деятельности сотрудников полиции, соблюдения служебной дисциплины и оптимизацией управленческих процессов в подразделениях полиции.

Руководительница подразделения сейчас занимается его формированием.

Отмечается, что одна из задач работы инспекции - предупреждение чрезвычайных ситуаций среди правоохранителей.



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