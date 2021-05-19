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У Кличка розповіли, яким буде карантинний День Києва

Середа, 19 травня 2021, 13:33
У Кличка розповіли, яким буде карантинний День Києва

Формат заходів на День Києва – 2021 у  столиці адаптували до карантинних вимог.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Основними локаціями центральних святкових подій стануть Арка дружби народів та Співоче поле.

Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького Андріївським узвозом.

29 травня мешканців столиці чекає урочисте відкриття 50-ого Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який знову відбуватиметься в оупен-ейр форматі протягом тижня. А глядачам продемонструють близько 200 кінокартин.

29-30 травня на Співочому полі відбудеться Kyiv fan fest.

30 травня на Хрещатику стартує традиційний спортивний благодійний проєкт "Пробіг під каштанами".

29-31 травня на центральних вулицях Києва плануються Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці", Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку, а також вітрильна регата на Київському річковому вокзалі.

Департамент культури продовжить реалізацію проєкту "Митці столиці – киянам" за участю муніципальних творчих колективів, які гратимуть у ці дні у парках і скверах міста.

Муніципальні музеї Києва також підготували цікаву програму для відвідувачів, зазначають у КМДА.

Українська правда

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Теми: Київсвяткуваннякарантин
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