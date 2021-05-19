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У Кличко рассказали, каким будет карантинный День Киева

Среда, 19 мая 2021, 13:33

Формат мероприятий на День Киева - 2021 в столице адаптировали к карантинным требованиям.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле.

Праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого Андреевским спуском.

29 мая жителей столицы ждет торжественное открытие пятидесятого Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который снова пройдет в оупен-эйр формате в течение недели. А зрителям продемонстрируют около 200 кинокартин.

29-30 мая на Певческом поле состоится Kyiv fan fest.

30 мая на Крещатике стартует традиционный спортивный благотворительный проект "Пробег под каштанами".

29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", Открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, а также парусная регата на Киевском речном вокзале.

Департамент культуры продолжит реализацию проекту "Деятели искусства столицы - киевлянам" с участием муниципальных творческих коллективов, которые будут играть в эти дни в парках и скверах города.

Муниципальные музеи Киева также подготовили интересную программу для посетителей, отмечают в КГГА.

Украинская правда
Темы: Киевпразднованиякарантин


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