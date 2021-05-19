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В Білорусі розбився військовий літак

Середа, 19 травня 2021, 13:34

В білоруському місті Барановичі розбився військовий літак міноборони країни, обидва пілоти загинули.

Джерело: державне інформагентство "Бєлта", повідомлення Міноборони Білорусі

Деталі: Літак упав у приватному житловому секторі між двоповерховими будинками. У ЗМІ почали з’являтися фото і відео з місця падіння.

Дослівно Міноборони Білорусі: "Під Барановичами зазнав катастрофи військовий літак Лідської штурмової авіабази Як-130. При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту.

 
літак ЯК-130

Переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва льотчики загинули…

Інших жертв і руйнувань немає".

Теми: Білорусьавіа


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