В Беларуси разбился военный самолет
В белорусском городе Барановичи разбился военный самолет Минобороны страны, оба пилота погибли.
Источник: государственное информагентство "Белта", сообщение Минобороны Беларуси
Детали: Самолет упал в частном жилом секторе между двухэтажными домами. В СМИ начали появляться фото и видео с места падения.
Дословно Минобороны Беларуси: "Под Барановичами разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от населенного пункта.
Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли...
Других жертв и разрушений нет".