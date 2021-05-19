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В Беларуси разбился военный самолет

Среда, 19 мая 2021, 13:34

В белорусском городе Барановичи разбился военный самолет Минобороны страны, оба пилота погибли.

Источник: государственное информагентство "Белта", сообщение Минобороны Беларуси

Детали: Самолет упал в частном жилом секторе между двухэтажными домами. В СМИ начали появляться фото и видео с места падения.

Дословно Минобороны Беларуси: "Под Барановичами разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы ​​Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились отвести самолет от населенного пункта.

 
Самолет ЯК-130

Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилого здания, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли...

Других жертв и разрушений нет".

Темы: Беларусьавиа


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