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Шукачі металобрухту знайшли 250-кілограмову німецьку бомбу

Середа, 19 травня 2021, 14:00

На Харківщині піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що 18 травня піротехнічна група Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України 4 рази виїздила для проведення робіт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. З них у 2-х випадках були виявлені авіаційні бомби, котрі несли реальну загрозу.

Так напередодні на території Печенізької територіальної громади "чорні" шукачі металобрухту відкопали 250-кілограмову німецьку бомбу SC-250. Це трапилось на краю села П’ятницьке у лісі.

Фахівці ДСНС підтвердити небезпеку даної знахідки та сповістили поліцію для організації її охорони. За добу прибули піротехніки ДСНС, котрі дістали бомбу з-під землі за допомогою спеціального крану та завантажили на піротехнічний автомобіль. У той же день бомбу підірвали на спеціальному полігоні.

 

Інша бомба була виявлена у селі Піщане Чугуївського району на узліссі біля дачного кооперативу. Нею виявилась фугасна авіаційна бомба ФАБ-50.

Крім того, протягом минулої доби піротехніки знищили ще й 2 артснаряди калібру 76 та 105 мм. Вони знаходились відповідно у селищі Слобожанське Балаклійського району та селі Киселі Первомайського району.

Піротехніки ДСНС на місці проведення піротехнічних робіт з місцевими мешканцями проводили роз’яснювальні бесіди щодо дій у разі виявленні підозрілих предметів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян із проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101 або 102.

Під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Українська правда
Теми: Харківська областьДСНС


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