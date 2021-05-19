Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шукачі металобрухту знайшли 250-кілограмову німецьку бомбу

Середа, 19 травня 2021, 14:00
Шукачі металобрухту знайшли 250-кілограмову німецьку бомбу

На Харківщині піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що 18 травня піротехнічна група Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України 4 рази виїздила для проведення робіт зі знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. З них у 2-х випадках були виявлені авіаційні бомби, котрі несли реальну загрозу.

Так напередодні на території Печенізької територіальної громади "чорні" шукачі металобрухту відкопали 250-кілограмову німецьку бомбу SC-250. Це трапилось на краю села П’ятницьке у лісі.

Фахівці ДСНС підтвердити небезпеку даної знахідки та сповістили поліцію для організації її охорони. За добу прибули піротехніки ДСНС, котрі дістали бомбу з-під землі за допомогою спеціального крану та завантажили на піротехнічний автомобіль. У той же день бомбу підірвали на спеціальному полігоні.

 

Інша бомба була виявлена у селі Піщане Чугуївського району на узліссі біля дачного кооперативу. Нею виявилась фугасна авіаційна бомба ФАБ-50.

Крім того, протягом минулої доби піротехніки знищили ще й 2 артснаряди калібру 76 та 105 мм. Вони знаходились відповідно у селищі Слобожанське Балаклійського району та селі Киселі Первомайського району.

Піротехніки ДСНС на місці проведення піротехнічних робіт з місцевими мешканцями проводили роз’яснювальні бесіди щодо дій у разі виявленні підозрілих предметів.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян із проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів у жодному разі не торкатися до них і одразу ж телефонувати за номером 101 або 102.

Під час виявлення підозрілого предмету категорично забороняється пересувати його; заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; намагатися самостійно знешкоджувати знахідку; здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Харківська область
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: