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Искатели металлолома нашли 250-килограммовую немецкую бомбу

Среда, 19 мая 2021, 14:00

На Харьковщине пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили две авиационные бомбы времен Второй мировой войны.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что 18 мая пиротехническая группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины 4 раза выезжала для проведения работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Из них в 2-х случаях были обнаружены авиационные бомбы, которые несли реальную угрозу.

Так накануне на территории Печенежской территориальной общины "черные" искатели металлолома нашли 250-килограммовую немецкую бомбу SC-250 - на краю села Пятницкое в лесу.

Специалисты ГСЧС подтвердили опасность данной находки и сообщили полицию для организации ее охраны. Через сутки прибыли пиротехники ГСЧС, которые извлекли бомбу из-под земли с помощью специального крана и погрузили на пиротехнический автомобиль. В тот же день бомбу взорвали на специальном полигоне.

 

Другая бомба была обнаружена в селе Песчаное Чугуевского района на опушке у дачного кооператива. Ею оказалась фугасная авиационная бомба ФАБ-50.

Кроме того, за прошедшие сутки пиротехники уничтожили еще и 2 артснаряда калибра 76 и 105 мм. Они находились соответственно в поселке Слобожанское (Балаклейский район) и селе Кисели Первомайского района.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механичееским, звуковым воздействиям и нагреванию.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьГСЧС


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