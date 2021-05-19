За квітень НАЗК зареєструвало пів тисячі корупціонерів

520 осіб внесли до Реєстру корупціонерів упродовж квітня.

Джерело: Національне агентство з запобігання корупції у Telegram

Дослівно: "Із 1 по 30 квітня до Реєстру корупціонерів внесено 520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення (126 кримінальної та 394 адміністративної відповідальності)".

Деталі: Зокрема, притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності:

200 депутатів місцевої ради,

24 посадовці місцевого самоврядування,

28 працівників Національної поліції або поліцейських,

20 держслужбовців,

20 присяжних.

З них

за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди – 82;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;

зловживання впливом – 12;

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним – 7;

підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;

зловживання владою або службовим становищем – 3.

370 осіб притягнули до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій за минулий рік, 22 – за порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Усього з початку року до Реєстру внесли 2 343 записи.

Загалом, станом на 18 травня у Реєстрі корупціонерів обліковано 36 818 записів, з них 5 970 – за кримінальними корупційними правопорушеннями та 12 875 – за адміністративними.



