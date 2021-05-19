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За квітень НАЗК зареєструвало пів тисячі корупціонерів

Середа, 19 травня 2021, 14:46
За квітень НАЗК зареєструвало пів тисячі корупціонерів
Фото mind.ua

520 осіб внесли до Реєстру корупціонерів упродовж квітня.

Джерело: Національне агентство з запобігання корупції у Telegram

Дослівно: "Із 1 по 30 квітня до Реєстру корупціонерів внесено 520 записів стосовно осіб, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення (126 кримінальної та 394 адміністративної відповідальності)". 

Деталі: Зокрема, притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності:

  • 200 депутатів місцевої ради,
  • 24 посадовці місцевого самоврядування,
  • 28 працівників Національної поліції або поліцейських, 
  • 20 держслужбовців, 
  • 20 присяжних.  

З них

  • за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди – 82;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – 17;
  • зловживання впливом – 12;
  • привласнення, розтрату майна або заволодіння ним – 7;
  • підкуп працівника підприємства, установи чи організації – 5;
  • зловживання владою або службовим становищем – 3.

370 осіб притягнули до відповідальності за несвоєчасне подання декларацій за минулий рік, 22 – за порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Усього з початку року до Реєстру внесли 2 343 записи.

Загалом, станом на 18 травня у Реєстрі корупціонерів обліковано 36 818 записів, з них 5 970 – за кримінальними корупційними правопорушеннями та 12 875 – за адміністративними.
 
 

Українська правда

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Теми: НАЗКкорупція
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