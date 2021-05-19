За апрель НАПК зарегистрировало полтысячи коррупционеров

520 человек внесли в Реестр коррупционеров в течение апреля.

Источник: Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции в Telegram

Дословно: "С 1 по 30 апреля в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (126 уголовной и 394 административной ответственности)".

Детали: В частности, привлечены к уголовной и административной ответственности:

200 депутатов местного совета,

24 должностных лица местного самоуправления,

28 работников Национальной полиции или полицейских,

20 госслужащих,

20 присяжных.

Из них за

предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды – 82;

принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды – 17;

злоупотребление влиянием – 12;

присвоение, растрату имущества или завладение им – 7;

подкуп работника предприятия, учреждения или организации – 5;

злоупотребление властью или служебным положением – 3.

370 человек привлекли к ответственности за несвоевременное представление деклараций за прошлый год, 22 – за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Всего с начала года в Реестр внесли 2 343 записи.

По состоянию на 18 мая в Реестре коррупционеров опубликовано 36 818 записей, из них 5 970 – по уголовным коррупционными правонарушениями и 12 875 – по административным.