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За апрель НАПК зарегистрировало полтысячи коррупционеров

Среда, 19 мая 2021, 14:46
За апрель НАПК зарегистрировало полтысячи коррупционеров
Фото mind.ua

520 человек внесли в Реестр коррупционеров в течение апреля.

Источник: Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции в Telegram

Дословно: "С 1 по 30 апреля в Реестр коррупционеров внесены 520 записей в отношении лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (126 уголовной и 394 административной ответственности)".

Детали: В частности, привлечены к уголовной и административной ответственности:

  • 200 депутатов местного совета,
  • 24 должностных лица местного самоуправления,
  • 28 работников Национальной полиции или полицейских,
  • 20 госслужащих,
  • 20 присяжных.

Из них за

  • предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды – 82;
  • принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды – 17;
  • злоупотребление влиянием – 12;
  • присвоение, растрату имущества или завладение им – 7;
  • подкуп работника предприятия, учреждения или организации – 5;
  • злоупотребление властью или служебным положением – 3.

370 человек привлекли к ответственности за несвоевременное представление деклараций за прошлый год, 22 – за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Всего с начала года в Реестр внесли 2 343 записи.

По состоянию на 18 мая в Реестре коррупционеров опубликовано 36 818 записей, из них 5 970 – по уголовным коррупционными правонарушениями и 12 875 – по административным.

Украинская правда
Темы: НАПКкоррупция
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