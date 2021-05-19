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Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС

Середа, 19 травня 2021, 15:03
Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС
president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Про це у середу повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Глава естонського уряду Кая Каллас перебуває в Україні з триденним візитом, у середу вона провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі окрему увагу приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з ЄС.

Володимир Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання, заявили в ОП.

 
president.gov.ua

"За результатами переговорів президент України та прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці.

У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", - йдеться у повідомленні пресслужби офісу президента.

 
president.gov.ua

Відзначимо, вже три країни раніше зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС – Литва, Латвія та Польща.

Із цими державами були підписані декларації щодо європейської перспективи України. Ці документи не були оприлюднені публічно.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЕстоніяЄСЗеленськийміжнародні відносини
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