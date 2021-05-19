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Эстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС

Среда, 19 мая 2021, 15:03
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС.

Об этом в среду сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Глава эстонского правительства Кая Каллас находится в Украине с трехдневным визитом, в среду она провела встречу с президентом Владимиром Зеленским.

На встрече особое внимание уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с ЕС.

Владимир Зеленский отметил стратегическую цель Украины на обретение полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозного задачи, заявили в ОП.

 
president.gov.ua

"По результатам переговоров президент Украины и премьер-министр Эстонской Республики подписали совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность содействовать нашему государству в достижении критериев членства", - говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.

 
president.gov.ua

Отметим, ранее уже три страны ранее обязались поддержать вступление Украины в ЕС - Литва, Латвия и Польша.

С этими государствами были подписаны декларации по вопросу европейской перспективы Украины. Эти документы не были обнародованы публично.

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Темы: ЭстонияЕСЗеленскиймеждународные отношения


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