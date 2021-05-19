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У Черкасах помер дев’ятикласник, який отримав поранення в шкільному тирі

Середа, 19 травня 2021, 16:09

У Черкасах помер дев’ятикласник Артем Попов, який отримав кульове поранення в голову під час занятті зі стрільби у школі.

Джерело: повідомлення Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради у Facebook, Суспільне

Дослівно: "На жаль, сьогодні, перестало битись серце дев’ятикласника Черкаської загальноосвітньої школа №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2".

Деталі: Повідомляється, що шкільного тренера затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Передісторія:

20 квітня Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР повідомив, що на занятті зі стрільби у школі в Черкасах дев’ятикласник – 14-річний хлопець – отримав кульове поранення в голову.

Теми: надзвичайна подіядіти


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