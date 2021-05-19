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В Черкассах умер девятиклассник, получивший ранения в школьном тире

Среда, 19 мая 2021, 16:09

В Черкассах умер девятиклассник Артем Попов, получивший пулевое ранение в голову во время занятии по стрельбе в школе.

Источник: сообщение Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета в Facebook, "Суспильне"

Дословно: "К сожалению, сегодня, перестало биться сердце девятиклассника Черкасской общеобразовательной школа №34 Артема Попова, который месяц назад получил травму в тире КДЮСШ №2".

Детали: Сообщается, что школьный тренер задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.

Предыстория:

  • 20 апреля Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС сообщил, что на занятии по стрельбе в школе в Черкассах девятиклассник - 14-летний парень - получил пулевое ранение в голову.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиедети


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