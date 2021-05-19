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Суперечка у київському ресторані закінчилась стріляниною: є поранений

Середа, 19 травня 2021, 16:31
Фото поліції

Адміністратор столичного ресторану отримав поранення, коли намагався зупинити бійку біля закладу.

Джерело: поліція Києва

Пряма мова т.в.о. начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тараса Платока: "Між чоловіками із різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря та у бік опонентів і влучив у адміністратора ресторану, який намагався вгамувати дебоширів".

Деталі: Конфліктна ситуація виникла біля ресторану на вулиці Ревуцького. Потерпілого з пораненням живота госпіталізували.

26-річного зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Зброю вилучили та направили на в експертизу.

Чоловікові загрожує до 8 років в’язниці.

Українська правда
Теми: Київполіція


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