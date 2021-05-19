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Конфликт в киевском ресторане закончился стрельбой: есть раненый

Среда, 19 мая 2021, 16:31
Конфликт в киевском ресторане закончился стрельбой: есть раненый
Фото полиции

Администратор столичного ресторана получил ранение, когда пытался остановить драку возле заведения.

Источник: полиция Киева

Прямая речь и.о. начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тараса Платока: "Между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов и попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов".

Детали: Конфликтная ситуация возникла возле ресторана на улице Ревуцкого. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали. 

26-летнего злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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