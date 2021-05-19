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У столиці чоловік прибрав до рук міську будівлю в парку, щоб побудувати ресторан

Середа, 19 травня 2021, 16:59

Правоохоронці повідомили про підозру особі, яка заволоділа комунальною будівлею у парку "Перемога".

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Правоохоронці встановили, що під час реконструкції та благоустрою парку Перемога в 2008 році КО "Київзеленбуд" розпочали будівництво очисної споруди, але будівельні роботи не виконали в повному обсязі, а будівлю не ввели в експлуатацію.

Надалі, в 2018 році підозрюваний через особисті зв’язки отримав інформацію про це приміщення і за допомогою підроблених документів зареєстрував за собою право власності.

Відзначається, що будівля фактично побудована за кошти міського бюджету.

Після цього підозрюваний вніс вказане приміщення до статутного капіталу ТОВ та хотів побудувати на його місці ресторан. 

Наразі йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: прокуратураКиїв


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