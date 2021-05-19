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В столице мужчина прибрал к рукам городское здание в парке, чтобы построить ресторан

Среда, 19 мая 2021, 16:59
В столице мужчина прибрал к рукам городское здание в парке, чтобы построить ресторан

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который завладел коммунальным зданием в парке "Победа".

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Правоохранители установили, что во время реконструкции и благоустройства парка Победа в 2008 году КО "Киевзеленстрой" начало строительство очистного сооружения, но строительные работы не выполнили в полном объеме, а здание не ввели в эксплуатацию.

В дальнейшем, в 2018 году подозреваемый через личные связи получил информацию об этом помещения и с помощью поддельных документов зарегистрировал за собой право собственности.

Отмечается, что здание фактически построено на средства городского бюджета.

После этого подозреваемый внес указанное помещение в уставный капитал ООО и хотел построить на его месте ресторан.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев
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