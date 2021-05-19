Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада звернеться до "Венеційки" щодо проєкту про місцеві референдуми

Середа, 19 травня 2021, 18:05

Верховна Рада передасть новий законопроєкт про місцеві референдуми до Венеційської комісії для експертної оцінки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Ми опрацювали понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроєкту, але ми розуміємо, що вдосконаленню немає меж, тому найближчим часом ми також плануємо,попри те, що вже маємо позитивні відгуки від багатьох міжнародних організацій, від багатьох національних експертів, направити цей законопроект до Європейської комісії за демократію через право, так званої Венеціанської комісії, для отримання відповідного висновку", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що під час розробки проєкту врахували концепції проєктів про місцеві референдуми, які вже були зареєстровані у Верховній Раді, відповідні правові позиції Конституційного суду України, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також рекомендації міжнародних інституцій.

Законопроект передбачає такі види місцевого референдуму, як затвердження статусу територіальної громади і змін до неї, затвердження програми розвитку територіальної громади, дострокове припинення повноважень міської, селищної, сільської ради, сільського, селищного, міського голови, втрата чинності нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, як і будь-які інші питання місцевого значення, які віднесені Конституцією і законами до відання територіальної громади.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року

Комітет Ради майже одностайно підтримав призначення Ляшка міністром

Рада провалила створення ТСК у "справі вагнерівців", але підтримала іншу

фотоЕстонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС

відеоАксьонов про громадянство РФ: Хтось бачив мій російський паспорт?

відеоЧаус пообіцяв "здати викрадачів": адвокат не вірить у добровільність його заяв

Усі новини...
Останні новини
18:30
фотоКиянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі
18:15
Гривня стабільна на закритті міжбанку
18:05
Рада звернеться до "Венеційки" щодо проєкту про місцеві референдуми
17:59
Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет
17:52
У мережі працюють шахраї, які продають фейкові відповіді на ЗНО-2021
17:51
Якщо стане міністром: Ляшко за літо обіцяє вакцинувати 5 млн українців
17:44
Столичний Гостиний двір став пам'яткою національного значення
17:28
У Міненерго призначили нову заступницю міністра
17:17
У Києві невідомі пошкодили дефібрилятори на станціях метро
17:15
Посадовців ДСНС судитимуть за фейкову ліквідацію пожеж на Луганщині
Усі новини...