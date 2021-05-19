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Рада звернеться до "Венеційки" щодо проєкту про місцеві референдуми

Середа, 19 травня 2021, 18:05
Рада звернеться до Венеційки щодо проєкту про місцеві референдуми

Верховна Рада передасть новий законопроєкт про місцеві референдуми до Венеційської комісії для експертної оцінки.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Ми опрацювали понад 100 письмових коментарів і пропозицій, які надійшли до зазначеного законопроєкту, але ми розуміємо, що вдосконаленню немає меж, тому найближчим часом ми також плануємо,попри те, що вже маємо позитивні відгуки від багатьох міжнародних організацій, від багатьох національних експертів, направити цей законопроект до Європейської комісії за демократію через право, так званої Венеціанської комісії, для отримання відповідного висновку", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що під час розробки проєкту врахували концепції проєктів про місцеві референдуми, які вже були зареєстровані у Верховній Раді, відповідні правові позиції Конституційного суду України, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, а також рекомендації міжнародних інституцій.

Законопроект передбачає такі види місцевого референдуму, як затвердження статусу територіальної громади і змін до неї, затвердження програми розвитку територіальної громади, дострокове припинення повноважень міської, селищної, сільської ради, сільського, селищного, міського голови, втрата чинності нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, як і будь-які інші питання місцевого значення, які віднесені Конституцією і законами до відання територіальної громади.

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