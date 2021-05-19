Рада обратится к "Венецианке" по проекту о местных референдумах

Верховная Рада передаст новый законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию для экспертной оценки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Мы проработали более 100 письменных комментариев и предложений, поступивших к указанному законопроекту, но мы понимаем, что совершенствованию нет предела, поэтому в ближайшее время мы также планируем, несмотря на то, что уже есть положительные отзывы многих международных организаций, от многих национальных экспертов, направить этот законопроект в Европейскую комиссию за демократию через право, так называемой Венецианской комиссии, для получения соответствующего заключения ", - сказал Стефанчук.

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