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Киянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі

Середа, 19 травня 2021, 18:30
Киянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі

Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Джерело: заступник голови КМДА Костянтин Усов, якго цитує офіційний портал столичної влади

Пряма мова: "Місто посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі на перевезення пасажирів. Сьогодні Київ оголошує про новий стандарт маршрутних перевезень".

Деталі: За словами Усова, серед нових умов – забезпечення більшої доступності автобусів для маломобільних пасажирів та людей із інвалідністю, заборона звукового та візуального забруднення, наявність не менше 5 спеціальних кнопок зупинки на вимогу, обладнання салону кондиціонерами, системами обігріву та додатковим простором для перевезення щонайменше одного крісла колісного чи дитячого візка або велосипеда.

Серед інших новацій – автоматичне оголошення зупинок українською та англійською мовами, яке дублюватиметься на електронному табло всередині та зовні салону автобуса, щоб інформація була доступна людям із порушенням зору. Салони також будуть обладнані валідаторами для е-квитка та GPS-системами.

 

У салоні має бути розміщений інформаційний стенд затвердженого містом зразка. На ньому буде велике фото водія, номер автобуса, а також інша інформація щодо перевізника та контактів для зворотного зв’язку. Це дасть можливість пасажиру швидше надіслати пропозицію чи скаргу, яку буде опрацьовувати міський контактний центр 15-51, а також Служба комунальних перевезень. Вся інформація буде продубльована англійською мовою.

Також за новими умовами водії повинні бути забезпечені типовим форменним одягом.

Для участі в конкурсі перевізники зобов’язані подати автобуси із загальною пасажиромісткістю не менше 50 місць. Вони також мають відповідати екологічним вимогам стандарту Євро-5.

 

Конкурс є відкритим для всіх, хто може гарантувати дотримання нових умов. Усов підкреслив, що оновлені вимоги стосуються переможців конкурсів. Старі маршрутки поки що їздитимуть за умови попередніх договорів. Але після завершення терміну дії договорів, конкурси оголошуватимуть уже за новими умовами та стандартами.

Українська правда

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Теми: Київтранспорт
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