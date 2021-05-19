Киевлянам обещают новые маршрутки: тишина в салонах и водители в форме

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Источник: зампредседателя КГГА Константин Усов, которого цитирует официальный портал столичной власти

Прямая речь: "Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Сегодня Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок".

Детали: По словам Усова, среди новых условий - обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью, запрет звукового и визуального загрязнения, наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию, оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки не менее одного кресла колесного или детской коляски или велосипеда.

Среди других новаций - автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

В салоне должен быть размещен информационный стенд утвержденного городом образца. На нем будет большое фото водителя, номер автобуса, а также другая информация о перевозчике и контакты для обратной связи. Это позволит пассажиру быстрее отправить предложение или жалобу, которую будет обрабатывать городской контактный центр 15-51, а также Служба коммунальных перевозок. Вся информация будет продублирована на английском языке.

Также по новым условиям водители должны быть обеспечены типичной форменной одеждой.

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей вместимостью не менее 50 мест. Они также должны отвечать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новым условиям. Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов. Старые маршрутки пока будут ездить при условии предыдущих договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявлять уже по новым условиям и стандартам.