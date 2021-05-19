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В ОП хочуть оновлення положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині цифровізації

Середа, 19 травня 2021, 18:57

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що низка положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині цифровізації потребують оновлення, щоб зафіксувати досягнення України у цій сфері за останні роки.

Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Цифровізація", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відтоді (з моменту укладення Угоди у 2014 році - ред), особливо за два останні роки, Україна настільки стрибнула вперед у сфері цифрового ринку, нам треба цю Угоду переглядати в частині "цифри". Тому я звертаюся до наших європейських колег - переглянути додаток XVII до цієї Угоди, зафіксувати його в актуальному контексті", - зазначив Жовква.

Він наголосив, що наразі Україна випереджає деякі країни Євросоюзу у сфері диджиталізації, тому Угода потребує оновлення в цій частині.

Жовква також зазначив, що Євросоюз позитивно оцінив рух України до Єдиного цифрового ринку згідно з планом, затвердженим на саміті Україна - ЄС у жовтні 2020 року.

"На саміті, який відбудеться цього року, я гадаю, ми фіксуватимемо на папері визначені досягнення та визначатимемо нові амбітні кроки", - упевнений він.

За його словами, план інтеграції в цифровий ринок ЄС, який реалізує Україна, передбачає, зокрема, запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій і посилення кібербезпеки.

"Кібербезпека - це загальний виклик і для України, і для держав-членів ЄС, і для всього світу. І Україна має позитивний досвід співпраці з ЄС у питанні кіберзахисту, зокрема під час виборів у 2019 році, щоб уникнути втручання в критичну інфраструктуру", - зазначив Жовква.

Важливими аспектами інтеграції України у цифровий ринок Євросоюзу також є захист персональних даних, електронні довірчі послуги та скасування роумінгу з державами-членами ЄС. Крім того, Україна та Євросоюз працюють над взаємним визнанням "цифрових зелених сертифікатів".

Жовква наголосив, що Україна робить дуже багато на шляху до Єдиного цифрового ринку ЄС.

"Сподіваюся, що наприкінці цього року ми з ЄС підіб'ємо позитивні підсумки і намітимо нові цілі та завдання", - резюмував він.

Теми: Офіс президентаасоціаціяЄС
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