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В ОП хотят обновления положений Соглашения об ассоциации с ЕС в части цифровизации

Среда, 19 мая 2021, 18:57

Заместитель председателя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что ряд положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части цифровизации нуждаются в обновлении, чтобы зафиксировать достижения Украины в этой сфере за последние годы.

Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С тех пор (с момента заключения Соглашения в 2014 году - ред), особенно за два последних года, Украина настолько прыгнула вперед в сфере цифрового рынка, нам надо это Соглашение пересматривать в части "цифры". Поэтому я обращаюсь к нашим европейским коллегам - пересмотреть приложение XVII настоящего Соглашения, зафиксировать его в актуальном контексте ", - отметил Жовква.

Он отметил, что сейчас Украина опережает некоторые страны Евросоюза в сфере диджитализации, поэтому соглашение нуждается в обновлении в этой части.

Жовква также отметил, что Евросоюз положительно оценил движение Украины в Единый цифровой рынок согласно плану, утвержденному на саммите Украина - ЕС в октябре 2020 года.

"На саммите, который состоится в этом году, я думаю, мы будем фиксировать на бумаге определенные достижения и определять новые амбициозные шаги", - уверен он.

По его словам, план интеграции в цифровой рынок ЕС, который реализует Украины, предусматривает, в частности, введение Европейского кодекса электронных коммуникаций и усиление кибербезопасности.

"Кибербезопасность - это общий вызов и для Украины, и для государств-членов ЕС, и для всего мира. И Украина имеет положительный опыт сотрудничества с ЕС в вопросе киберзащиты, в частности во время выборов в 2019 году, чтобы избежать вмешательства в критическую инфраструктуру", - отметил Жовква.

Важными аспектами интеграции Украины в цифровой рынок Евросоюза также является защита персональных данных, электронные доверительные услуги и отмена роуминга с государствами-членами ЕС. Кроме того, Украина и Евросоюз работают над взаимным признанием "цифровых зеленых сертификатов".

Жовква отметил, что Украина делает очень много на пути в Единый цифровой рынок ЕС.

"Надеюсь, что в конце этого года мы с ЕС подведем положительные итоги и наметим новые цели и задачи", - резюмировал он.

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Темы: Офис президентаассоциацияЕС
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