Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В уряді Грузії розраховують відкрити наземні кордони "до літнього сезону"

Середа, 19 травня 2021, 20:08

В уряді Грузії розраховують відкрити наземні кордони країни для в’їзду туристів до сезону відпусток. 

Про це сказала міністерка економіки Грузії Натія Турнава під час поїздки до Мадриду, пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Відкриття сухопутних кордонів буде сприяти більш активному приїзду туристів з сусідніх країн, над чим ми працюємо. Думаю, до літнього сезону ми зможемо безпечно відрити сухопутні кордони, так само, як відкрили повітряні", - сказала Натія Турнава.

Вона додала, що прогнозує більш швидкі темпи відновлення туризму до Грузії, аніж здавалося спочатку. За її словами, вже зараз до Грузії прибуває багато мандрівників з сусідніх країн, ЄС, країн Перської затоки, Ізраїлю. 

Нагадаємо, Грузія відкрилася для туристів, які прибувають літаками - у тому числі з України - з 1 березня, але з вимогою двох тестів на коронавірус.

Читайте також: Туризм із обмеженнями: що варто знати, щоб не зіпсувати відпустку у Грузії.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром

ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду

фотоКиянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі

Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет

Якщо стане міністром: Ляшко за літо обіцяє вакцинувати 5 млн українців

Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року

Усі новини...
Останні новини
20:25
ТКГ домовилася розблокувати роботу КПВВ "Щастя" та "Золоте"
20:08
В уряді Грузії розраховують відкрити наземні кордони "до літнього сезону"
19:51
Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром
19:37
Українець став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів
19:18
"Укрпошта" вимикає термінали сторонніх банків у відділеннях через пенсії
18:57
В ОП хочуть оновлення положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині цифровізації
18:56
До "Нафтогазу" звернулися 12 великих тепловиків після припинення регулювання цін
18:54
фотоЧерез погрози школярів поліція посилила охорону столичної школи
18:46
ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду
18:30
фотоКиянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі
Усі новини...