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В правительстве Грузии рассчитывают открыть наземные границы к летнему сезону

Среда, 19 мая 2021, 20:08
В правительстве Грузии рассчитывают открыть наземные границы к летнему сезону

В правительстве Грузии рассчитывают открыть наземные границы страны для въезда туристов к летнему сезону.

Об этом сказала министр экономики Грузии Натия Турнава во время поездки в Мадрид, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Открытие сухопутных границ будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стан, над чем мы работаем. Думаю, что к летнему сезону что мы сможем безопасно открыть сухопутные границы, так же, как открыли воздушные", - сказала Натия Турнава.

Она добавила, что прогнозирует более быстрые темпы восстановления туризма в Грузии, чем казалось сначала. По ее словам, уже сейчас в Грузию прибывает много путешественников из соседних стран, ЕС, стран Персидского залива, Израиля.

Напомним, Грузия открылась для туристов, прибывающих самолетами - в том числе из Украины - с 1 марта, но с условием двух тестов на коронавирус.

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