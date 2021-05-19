Український літак перевозив винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії через територію ЄС – ЗМІ

Український Ан-124 був залучений до перевезення винищувачів Міг-29 з Білорусі до Сербії та при цьому здійснив технічну посадку у Будапешті.

Про це йдеться у матеріалі балканської служби "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

У літаку, оператором якого є українська компанія "Антонов", були два з чотирьох винищувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії. Інформацію про те, що літак здійснював технічну посадку в Угорщині, підтвердили у письмовій відповіді Міністерства оборони Угорщини, надісланій Угорської службі "Радіо Вільна Європа" (RSE).

"Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну та Румунію) був змушений зупинитися 16 травня 2021 року з технічних причин", - йдеться у ній. За даними міністерства, літак вилетів з Угорщини вранці наступного дня, 17 травня, прямуючи до кінцевого пункту призначення, тобто Сербії, "після додаткових поставок та ремонту деталей".

Зазначається, що це вже не перший раз, коли зброя, призначена для Сербії, привозиться з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів ЄС та НАТО.

Речник Єврокомісії Петер Стано у коментарі "Радіо Свобода" зазначив, що контроль за експортом та транзитом зброї з держав-членів ЄС регулюється національним законодавством, загальною позицією Ради ЄС щодо контролю експорту військової техніки й обладнання та угодою про торгівлю зброєю. "Ці правила є юридично обов'язковими для всіх держав-членів і застосовуються під їх відповідальність і під наглядом національних органів", - зазначив він.

За його словами, спільна позиція ЄС встановлює вісім критеріїв для оцінки ризику заявки на експорт та транзит зброї, включаючи дотримання країною призначення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також ризики для регіонального миру, безпеки та стабільності. "Рішення щодо надання чи відмови в експорті чи транзиті залишається на розсуд держав-членів. Здійснювати контроль мають національні органи", - зазначив Петер Стано.

В НАТО у відповідь на запит "Радіо Свобода" скерували їх до відповідних державних органів Угорщини та Сербії, та зазначили, що закупівля зброї Сербією є її власною справою. "НАТО і Сербія є партнерами і ми прагнемо посилювати партнерство із Сербією, при цьому повною мірою поважаючи її політику нейтральності", - йдеться у відповіді.

В Міноборони Сербії зазначили, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами у Будапешті.

В авіакомпанії "Антонов" не відповіли "Радіо Свобода", з яких причин літак приземлявся у Будапешті 16 травня.