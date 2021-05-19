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Украинский самолет перевозил истребители с Беларуси в Сербию через ЕС – СМИ

Среда, 19 мая 2021, 20:59
Украинский самолет перевозил истребители с Беларуси в Сербию через ЕС – СМИ

Украинский Ан-124 был задействован для перевозки истребителей МиГ-29 из Беларуси в Сербию и при этом совершил техническую посадку в Будапеште.

Об этом сообщается в материале балканской службы "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В самолете, оператором которого является украинская компания "Антонов", были два из четырех истребителей МиГ-29, которые Беларусь подарила Сербии. Информацию о том, что самолет совершал техническую посадку в Венгрии, подтвердили в письменном ответе Министерства обороны Венгрии, направленной венгерской службе "Радио Свободная Европа" (RSE).

"Украинский Ан-124 (Антонов) из Беларуси на пути в Сербию (через Украину и Румынию) был вынужден остановиться 16 мая 2021 года по техническим причинам", - говорится в нем. По данным министерства, самолет вылетел из Венгрии утром следующего дня, 17 мая, направляясь к конечному пункту назначения в Сербии "после дополнительных поставок и ремонта деталей".

Отмечается, что это уже не первый раз, когда оружие, предназначенное для Сербии, привозится из подсанкционных стран через воздушное пространство стран-членов ЕС и НАТО.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано в комментарии "Радио Свобода" отметил, что контроль за экспортом и транзитом оружия из стран-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военной техники и оборудования и соглашением о торговле оружием. "Эти правила являются юридически обязательными для всех государств-членов и применяются под их ответственность и под наблюдением национальных органов", - отметил он.

По его словам, общая позиция ЕС устанавливает восемь критериев для оценки риска заявки на экспорт и транзит оружия, включая соблюдение страной назначения прав человека и международного гуманитарного права, а также риски для регионального мира, безопасности и стабильности. "Решение о предоставлении или отказе в экспорте или транзите остается на усмотрение государств-членов. Осуществлять контроль должны национальные органы", - отметил Петер Стано.

В НАТО в ответ на запрос "Радио Свобода" попросили журналистов обратиться в соответствующие государственные органы Венгрии и Сербии, и отметили, что закупка оружия Сербией является ее собственным делом. "НАТО и Сербия являются партнерами и мы стремимся усиливать партнерство с Сербией, при этом в полной мере уважая ее политику нейтральности", - говорится в ответе.

В Минобороны Сербии отметили, что не располагают данными о приземлении самолета с истребителями в Будапеште.

В авиакомпании "Антонов" не ответили "Радио Свобода", по каким причинам самолет приземлялся в Будапеште 16 мая.

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Темы: БеларусьСербияЕСсанкции
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