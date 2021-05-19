Зеленський звільнив посла України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Сибіги з посади посла України в Туреччині.



Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ оприлюднив Офіс президента 19 травня.

"Звільнити Сибігу Андрія Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", - зазначено у тексті.



Андрій Сибіга працював послом України в Туреччині з серпня 2016 року, а перед тим чотири роки очолював Департамент консульської служби M3C України.

Зазначимо, звільнення пов’язане з плановою ротацією. Закон про дипломатичну службу передбачає, що термін відрядження, як правило, становить до чотирьох років.

Детальніше про це - у статті: Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?