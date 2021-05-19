Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уволил посла Украины в Турции

Среда, 19 мая 2021, 22:49

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Сыбигу с должности посла Украины в Турции.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ опубликовал Офис президента 19 мая.

"Уволить Сибигу Андрея Ивановича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", - говорится в тексте.

Андрей Сибига работал послом Украины в Турции с августа 2016 года, а перед тем четыре года возглавлял Департамент консульской службы MИД Украины.

Отметим, увольнение связано с плановой ротацией. Закон о дипломатической службе предусматривает, что срок командировки, как правило, составляет до четырех лет.

Подробнее об этом - в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: