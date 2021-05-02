Не вивели війська з Афганістану: “Талібан” пригрозив напасти на військових США і НАТО
"Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.
Джерело: Axios з посиланням на офіційного представника Талібану Забіуллу Муджахіда, The New York Times
Пряма мова: "Оскільки виведення іноземних військ з (Афганістану) до узгодженого терміну 1 травня не відбулося, це порушення в принципі відкрило можливість моджахедам вжити всіх заходів протидії окупаційним силам, які вони вважатимуть за необхідне".
Деталі: "Талібан" заявив, що не буде присутній на мирних конференціях, поки всі іноземні війська не залишать Афганістан. Нині в країні перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців НАТО, з яких приблизно 3500 - американці.
Пентагон також готується до можливих атак талібів на США, НАТО і сили коаліції.
NYT відзначає, що напередодні символічної дати виведення американських військ з Афганістану біля пансіонату в Пулі-Алам в провінції Логар вибухнула вантажівка з вибухівкою, в результаті чого загинули щонайменше 27 осіб. Водій вантажівки підірвав себе.
Загинули також численні студенти з сільських районів, які приїхали в цей район перед вступними іспитами в університет.
Пансіонат належав родині відомого члена афганського сенату, який нещодавно, як повідомляється, був убитий талібами.
У суботу було незрозуміло, чи був вибух "відповіддю".
Передісторія:
- Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.
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13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан. 29-30 квітня США та НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.
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"Талібан" часто заявляв, що американська військова присутність після 1 травня буде являти собою порушення Дохинської угоди.