Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не вивели війська з Афганістану: "Талібан" пригрозив напасти на військових США і НАТО

Неділя, 2 травня 2021, 05:27
Не вивели війська з Афганістану: Талібан пригрозив напасти на військових США і НАТО
AXIOS

"Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.

Джерело: Axios з посиланням на офіційного представника Талібану Забіуллу Муджахіда, The New York Times

Пряма мова: "Оскільки виведення іноземних військ з (Афганістану) до узгодженого терміну 1 травня не відбулося, це порушення в принципі відкрило можливість моджахедам вжити всіх заходів протидії окупаційним силам, які вони вважатимуть за необхідне".

Деталі: "Талібан" заявив, що не буде присутній на мирних конференціях, поки всі іноземні війська не залишать Афганістан. Нині в країні перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців НАТО, з яких приблизно 3500 - американці.

Пентагон також готується до можливих атак талібів на США, НАТО і сили коаліції.

NYT відзначає, що напередодні символічної дати виведення американських військ з Афганістану біля пансіонату в Пулі-Алам в провінції Логар вибухнула вантажівка з вибухівкою, в результаті чого загинули щонайменше 27 осіб. Водій вантажівки підірвав себе.

Загинули також численні студенти з сільських районів, які приїхали в цей район перед вступними іспитами в університет.

Пансіонат належав родині відомого члена афганського сенату, який нещодавно, як повідомляється, був убитий талібами.

У суботу було незрозуміло, чи був вибух "відповіддю".

Передісторія:

  • Дата 1 травня була узгоджена в минулому році талібами і офіційними особами США: 29 лютого у Штати підписали з "Талібаном" мирну угоду, метою якої було повністю вивести американські війська з країни. Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скорочують свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб. Решта військ виходять з країни за 14 місяців. Також свої війська повинні вивести союзники США по НАТО.

  • 13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан. 29-30 квітня США та НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.

  • "Талібан" часто заявляв, що американська військова присутність після 1 травня буде являти собою порушення Дохинської угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанСШАНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: