Не вивели війська з Афганістану: "Талібан" пригрозив напасти на військових США і НАТО

"Талібан" пригрозив атакувати війська США і НАТО, тому що 1 травня збіг термін для повного виведення іноземних військ.

Джерело: Axios з посиланням на офіційного представника Талібану Забіуллу Муджахіда, The New York Times

Пряма мова: "Оскільки виведення іноземних військ з (Афганістану) до узгодженого терміну 1 травня не відбулося, це порушення в принципі відкрило можливість моджахедам вжити всіх заходів протидії окупаційним силам, які вони вважатимуть за необхідне".

Деталі: "Талібан" заявив, що не буде присутній на мирних конференціях, поки всі іноземні війська не залишать Афганістан. Нині в країні перебуває близько 10 тисяч військовослужбовців НАТО, з яких приблизно 3500 - американці.

Пентагон також готується до можливих атак талібів на США, НАТО і сили коаліції.

NYT відзначає, що напередодні символічної дати виведення американських військ з Афганістану біля пансіонату в Пулі-Алам в провінції Логар вибухнула вантажівка з вибухівкою, в результаті чого загинули щонайменше 27 осіб. Водій вантажівки підірвав себе.

Загинули також численні студенти з сільських районів, які приїхали в цей район перед вступними іспитами в університет.

Пансіонат належав родині відомого члена афганського сенату, який нещодавно, як повідомляється, був убитий талібами.

У суботу було незрозуміло, чи був вибух "відповіддю".

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