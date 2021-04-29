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НАТО почало виведення військ з Афганістану

Четвер, 29 квітня 2021, 21:10

Північноатлантичний альянс почав організоване виведення своєї місії з Афганістану.

Про це агентству AFP заявив в четвер офіційний представник Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"В середині квітня союзники по НАТО вирішили почати виведення сил місії "Рішуча підтримка" до 1 травня, і це виведення вже почалося. Це буде впорядкований, скоординований і обережний процес", - сказав агентству представник НАТО.

Члени НАТО погодилися в цьому місяці завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.

Рішення було ухвалене попри побоювання, що воно може дозволити талібам відновити владу в країні.

Представник НАТО підкреслив, що безпека військ Альянсу "буде головним пріоритетом на кожному етапі шляху, і ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал від шкоди".

"Будь-які атаки талібів під час виведення військ зіткнуться з рішучою відповіддю. Ми плануємо завершити виведення протягом декількох місяців", - сказав чиновник НАТО, відмовившись повідомити подробиці про терміни.

За словами Байдена, виведення військ США буде завершене до 11 вересня, двадцятої річниці терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан.

Міністерство оборони Німеччини заявило, що планує вивести з країни 1300 військовослужбовців до початку липня.

Місія НАТО "Рішуча підтримка", яка значною мірою покладається на військову інфраструктуру Вашингтона, має персонал з 36 країн - як членів Альянсу, так і країн-партнерів.



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