В Україні більше 5 тисяч нових заражень Covid, ще 160 людей померли

Протягом суботи, 1 травня, в країні зафіксували 160 смертей від коронавірусу, та більше 5 тисяч нових хворих, одужало 5784 людей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Дослівно: "5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник".

Деталі: За минулу добу госпіталізували 3 199 осіб, летальних випадків – 160, одужало – 5 784 людини.

Протягом суботи найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

За весь час пандемії від коронавірусу померли вже 44 596 українців.