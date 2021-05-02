В Україні більше 5 тисяч нових заражень Covid, ще 160 людей померли

Протягом суботи, 1 травня, в країні зафіксували 160 смертей від коронавірусу, та більше 5 тисяч нових хворих, одужало 5784 людей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Дослівно: "5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник. Здійснено тестувань за добу – 43 405".

Деталі: За минулу добу госпіталізували 3 199 осіб, летальних випадків – 160, одужало – 5 784 людини.

Протягом суботи найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

За весь час пандемії від коронавірусу померли вже 44 596 українців.

Нагадаємо:

30 квітня в Україні було виявлено 8549 нових випадків COVID, помер 351 хворий, одужало 14 956 осіб.

Україна опустилася на 13 місце у світі за поширеністю коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП