Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко
З 1 травня Київ послаблює суворий карантин, але у місті діятимуть правила "помаранчевої зони".
Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу
Пряма мова: "Від завтрашнього дня (1 травня – ред.) столиця послаблює суворі обмеження. У місті діятимуть правила "помаранчевої зони"".
Деталі: За словами Кличка, з суботи у місті запрацюють заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.
Відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів, і весь громадський транспорт столиці.
Також з 5 травня в Києві розпочнеться навчання у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах.
Кличко підкреслив, що навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня.
Передісторія:
- Раніше міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин. Він зазначав, що Київ з "червоної" зони одразу потрапить у "жовту".