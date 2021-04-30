Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко

З 1 травня Київ послаблює суворий карантин, але у місті діятимуть правила "помаранчевої зони".

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу

Пряма мова: "Від завтрашнього дня (1 травня – ред.) столиця послаблює суворі обмеження. У місті діятимуть правила "помаранчевої зони"".

Деталі: За словами Кличка, з суботи у місті запрацюють заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

Відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів, і весь громадський транспорт столиці.

Також з 5 травня в Києві розпочнеться навчання у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах.

Кличко підкреслив, що навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня.

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