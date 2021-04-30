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Київ житиме за правилами "помаранчевої зони" – Кличко

П'ятниця, 30 квітня 2021, 13:05
Фото КМДА

З 1 травня Київ послаблює суворий карантин, але у місті діятимуть правила "помаранчевої зони". 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу  

Пряма мова: "Від завтрашнього дня (1 травня – ред.) столиця послаблює суворі обмеження. У місті діятимуть правила "помаранчевої зони"". 

Деталі: За словами Кличка, з суботи у місті запрацюють заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. 

Відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів, і весь громадський транспорт столиці.  

Також з 5 травня в Києві розпочнеться навчання у школах, садках, закладах професійно-технічної освіти, коледжах і вищих навчальних закладах.  

Кличко підкреслив, що навчальний процес у школах Києва не подовжуватимуть на літо. Учні, як і зазвичай, завершать навчальний рік наприкінці травня.

Передісторія: 

  • Раніше міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила Києву вийти з "червоної" зони та послабити карантин. Він зазначав, що Київ з "червоної" зони одразу потрапить у "жовту".

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірускарантин


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