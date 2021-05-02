Закон про олігархів враховуватиме досвід США – Кулеба

Закон про олігархів, який запропонував розробити президент Володимир Зеленський, враховуватиме досвід Сполучених Штатів.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Той закон, який ініціював президент, буде враховувати безпосередньо практику антитрестового законодавства США".

Деталі: Він додав, що "феномен олігархії" мав місце в різних країнах, в тому числі і в США.

"США мали цю проблему. Шлях, як вирішити цю проблему, є. Президент чітко озвучив намір цю рамку створити. І тепер юристи працюють над написанням відповідного законодавства", – зазначив голова МЗС.

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