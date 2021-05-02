Закон про олігархів враховуватиме досвід США – Кулеба
Неділя, 2 травня 2021, 18:59
Закон про олігархів, який запропонував розробити президент Володимир Зеленський, враховуватиме досвід Сполучених Штатів.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Той закон, який ініціював президент, буде враховувати безпосередньо практику антитрестового законодавства США".
Деталі: Він додав, що "феномен олігархії" мав місце в різних країнах, в тому числі і в США.
"США мали цю проблему. Шлях, як вирішити цю проблему, є. Президент чітко озвучив намір цю рамку створити. І тепер юристи працюють над написанням відповідного законодавства", – зазначив голова МЗС.
Передісторія:
- 15 квітня президент Зеленський запропонував РНБО та Офісу президента разом із Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.
- Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.